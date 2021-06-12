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Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
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Российский лидер не рассказал, каким препаратом сделал прививку от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что после второго укола вакциной от коронавируса у него на короткое время поднималась температура, пишет РИА Новости.

"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась - 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было", - сказал Путин в ходе общения с героями труда и лауреатами госпремий РФ.

Президент привился от коронавируса весной. После прививки он отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, по его словам, об этом знает только его врач.

В Абхазии кампания по вакцинации проводится с 12 мая российским препаратом "Спутник V". По данным Минздрава, по состоянию на 11 июня в республике привито от коронавируса 2772 человека.

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