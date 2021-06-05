Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить по миру

XXIV Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня 2021 года в очном формате.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, считает президент России Владимир Путин. Об этом написало РИА Новости.

На встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ Путин сообщил, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре.

"После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — сказал Путин.

При этом президент России отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.

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