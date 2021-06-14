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Роспотребнадзор назвал основных переносчиков новых штаммов COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1083)
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Эксперты отмечают, что клинические проявления болезни несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Новые штаммы коронавируса чаще всего распространяет молодежь. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

"Клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, встречаясь в основном у молодежи, которая в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что чаще всего симптомы при заражении новыми штаммами коронавируса напоминают сезонную ОРВИ, и молодые люди не относятся к ним серьезно и продолжают вести привычный образ жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее эксперт сообщила, что изменения в наборе основных симптомов коронавируса объясняются его мутациями. Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота — а также боль в суставах, потеря слуха.

Боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину заболевания может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1083)

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