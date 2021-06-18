Российские танкисты ЮВО провели учения в Краснодарском крае

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Танкисты российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили боевые стрельбы в ходе полевого выхода на полигоне в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ЮВО.
Экипажи поразили более 200 появляющихся и движущихся мишеней штатным 125-мм снарядом из орудий современных танков Т-72Б3 с места и в движении. Максимальная дальность целей составляла две тысячи метров.
При стрельбе в ночное время суток танкисты применяли приборы ночного видения ТВН-5.
Также механики-водители Т-72Б3 совершенствовали навыки вождения в сложной местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и другие преграды.
При проведении боевых стрельб экипажами бронемашин было израсходовано около 300 танковых снарядов.
Следующим масштабным этапом боевой учебы танкистов станет участие в командно-штабных учениях в составе разнородных подразделений российской военной базы ЮВО.
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