Сделан прогноз, каким будет турпоток в Турцию из России летом 2021 года

Прямые рейсы в Турцию разрешены из 32 российских городов с 22 июня. Россияне уже раскупили все дешевые туры в этом направлении.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Туристический поток из России в Турцию может составить с 22 июня до конца сентября около трех миллионов человек, к такому выводу пришла Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такой поток туристов будет достигнут при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений.

При этом, если сохранятся благоприятные цены и хорошая погода, то высокий сезон продлится и в октябре.

Летний сезон 2021 года для Турции по наплыву российских туристов будет лучше, чем 2020 год, но не повторит рекорда 2019 года.

Отмечается, что в первый день после снятия ограничений на полеты, 22 июня, например, в Анталью прибудут на 44 рейсах 12,2 тысяч туристов из России.

Спрос на Турцию высок во всех сегментах: от бюджетного до высокого люкса.

Росавиация 21 июня сообщила список международных аэропортов, откуда разрешены регулярные и чартерные рейсы в Турцию - всего 32 города.

Российские туристы могут въехать в Турцию из России, если они вакцинированы, в том числе и вакциной "Спутник V", одобренной для применения в Турции, или освобождены от требования о предоставлении справки с результатами ПЦР-теста.

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