В Центре имени Гамалеи заявили, что "Спутник V" не содержит абортивный материал

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи - "Спутник V".

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" не содержит абортивный материал, сказал руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

"В вакцине не содержится абортивный материал... Для того, чтобы производить эту вакцину, используются клетки человека, которые культивируются в больших ферментерах, биореакторах", - сказал Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи - "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

По состоянию на 19 июня в Абхазии российским препаратом "Спутник V" вакцинировались от коронавирусной инфекции 3580 человек.

Читайте также: