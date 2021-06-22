Разработчик "Спутник V": защитит от тяжелых и летальных случаев COVID-19

По состоянию на 19 июня в Абхазии российским препаратом "Спутник V" вакцинировались от коронавирусной инфекции 3580 человек.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Спутник", безусловно, справляется (с индийским штаммом)... Вакцина по-прежнему высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжелых и летальных случаев", - сказал Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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