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"Спутник V" одобрили для вакцинации беременных

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1094)
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В России зарегистрировано до десяти тысяч беременных женщин, заразившихся коронавирусом, при этом у некоторых из них болезнь протекала тяжело.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Минздрав России снял противопоказания для применения вакцины "Спутник V" у  беременных, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Михаила Мурашко.

© Sputnik / Кирилл Брага
Гинцбург рассказал о вакцинации беременных от коронавируса

"Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", - заявил министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Таким образом, пояснил он, "открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

По данным за прошлую неделю, число беременных, заразившихся коронавирусом в России, приближалось к десяти тысячам, при этом у некоторых из них болезнь протекала тяжело.

Как ранее сообщал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцинация от коронавируса беременных женщин защитит и новорожденных, так как антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.

"Спутник V" - российская вакцина для профилактики COVID-19 от центра имени Гамалеи, зарегистрированная первой в мире. Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Также в России созданы вакцины от коронавируса: "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН и "Спутник Лайт".

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1094)

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