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В ВОЗ рассказали, при каком уровне антител можно делать прививку от COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Несмотря на важность вакцинации, специалисты ВОЗ настаивают на необходимости продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно делать при любом уровне антител, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сказала она в интервью ТАСС.

Она уточнила, что наличие антител в организме не всегда говорит о выработке иммунитета к коронавирусу. Чтобы полностью исследовать антитела необходимо обратиться в лабораторию, а вакцина, по мнению Вуйнович, защитит от инфекции в любом случае.

Представитель ВОЗ добавила, что пандемию коронавируса можно остановить уже в этом году, но для этого требуются усилия всех жителей России.

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