В ВОЗ рассказали, при каком уровне антител можно делать прививку от COVID-19

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно делать при любом уровне антител, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сказала она в интервью ТАСС.
Она уточнила, что наличие антител в организме не всегда говорит о выработке иммунитета к коронавирусу. Чтобы полностью исследовать антитела необходимо обратиться в лабораторию, а вакцина, по мнению Вуйнович, защитит от инфекции в любом случае.
Представитель ВОЗ добавила, что пандемию коронавируса можно остановить уже в этом году, но для этого требуются усилия всех жителей России.
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