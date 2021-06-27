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В России будет организована вакцинация трудовых мигрантов

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Абхазия
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В России за последние месяцы ухудшилась ситуация с коронавирусом, уже несколько дней за сутки выявляется по 20 тысяч новых больных.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию на работу, будет организована до 15 июля. Соответствующее поручение правительству сделал российский президент Владимир Путин, об этом сообщается на сайте Кремля.

Абхазский паспорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В частности, поручено определить источники финансирования для этого.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса власти приняли решение о введении в некоторых регионах обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Ожидается, что к концу лета вакцинация охватит 70% взрослого населения страны. Это позволит сформировать коллективный иммунитет.

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