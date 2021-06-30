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Эрдоган сказал, когда будет готов канал "Стамбул"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
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Канал "Стамбул" соединит Мраморное и Черное моря. Он станет альтернативой Босфору, его строительство началось 26 июня.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором начале прокладки канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря, пишет РИА Новости.

"Мы строим не только канал, это будут порты и другие объекты инфраструктуры, которые дадут работу многим, канал даст новое дыхание Стамбулу. В скором времени мы начнем прокладывать канал, и через шесть лет он будет готов", - сказал Эрдоган.

По его словам, вокруг канала планируется построить сейсмостойкие дома, где будут проживать около 500 тысяч человек.

В субботу 26 июня началось строительство канала "Стамбул". Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.

Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

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