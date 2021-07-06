Стало известно, можно ли прививать "Спутником V" ВИЧ-инфицированных

"Гам-КОВИД-Вак", известная также как "Спутник V", — первая зарегистрированная в мире вакцина для профилактики COVID-19.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. ВИЧ-инфицированных в состоянии ремиссии можно прививать "Спутником V", тем не менее специальные исследования по вакцинации этой категории людей не проводились, пишет рассказал РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Ранее газета РБК написала, что россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса.

"Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 (лимфоциты, группа клеток, поражаемая при ВИЧ - ред.)... то он нормальный человек, его надо вакцинировать... Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова", - заявил Гинцбург.

При этом он добавил, что если человек действительно в тяжелом состоянии, у него упали CD4 из-за его основного заболевания, то надо поднять их до необходимого уровня, снизить вирусною нагрузку и затем вакцинироваться.

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