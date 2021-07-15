Эксперты о попытке переворота в Турции: операция НАТО и США, организованная руками ФЕТО

Пять лет назад, в ночь на 15 июля 2016 года, в Турции произошла попытка военного переворота, против президента страны Реджепа Эрдогана выступили генералитет и офицеры ВВС и жандармерии.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Турецкие эксперты в комментарии Sputnik рассказали о том, как события пятилетней давности повлияли на внешнюю политику Турции, и в частности, на отношения с США.

Политический обозреватель, журналист, автор ряда исследований о турецко-американских отношениях Джейхун Бозкурт, рассказал о процессах, предшествующих событиям 15 июля 2016 года.

"Если говорить об условиях, которые подготовили почву для попытки переворота, то нужно напомнить о том, что Турция долгое время действовала в Сирии и Ираке в координации с США и их союзниками. Однако внутри Турции все больше усиливалась точка зрения, согласно которой такая политика играла против интересов Анкары. Постепенно эта позиция стала преобладающей и внутри турецкого правительства. Начало борьбы турецких властей с ФЕТО стало причиной возникновения конфронтации между США и Турцией. Эта ситуация отразилась на расстановке сил в Сирии и Ираке, а также антитеррористических операциях внутри самой Турции", - отметил эксперт.

Бозкурт рассказал, что в тот период американцы часто использовали определение "смещение оси" в отношении действий Турции. И на фоне этой тенденции к "смещению оси" и отдалению Анкары от Вашингтона, США активизировали террористические элементы на территории Турции. В то время началась ожесточенная борьба с терроризмом в лице РПК (Рабочая партия Курдистана, признана в Турции террористической организацией – прим.), ИГИЛ, ФЕТО.

К тому же незадолго до 15 июля Турция наладила первый после инцидента со сбитым российским самолетом контакт с Москвой. И это стало еще одним проявлением избранного Турцией политического пути. В этих условиях США стали подавать первые сигналы возможного вмешательства во внутренние дела страны.

"С начала 2016 года ряд аналитических центров и видных экспертов в Америке начали выступать с заявлениями о вероятности государственного переворота в Турции. По сути, смысл этих заявлений сводился к следующему: США готовят переворот против турецких властей, потому что Турция стала выходить из-под влияния Вашингтона. По мере усиления антитеррористической борьбы в Турции, американское влияние в стране заметно пошатнулось, кроме того у Вашингтона начались проблемы в регионе. В такой обстановке велась подготовка к попытке переворота 15 июля", - пояснил ретроспективу турецкий эксперт.

По мнению Бозкурта, Анкара, подавив путч, отразила удар США.

"Американцы предприняли попытку совершить госпереворот в Турции, но она была провалена благодаря решительному отпору со стороны патриотов своей страны в рядах ВС, государственного аппарата и простого народа. Тот факт, что политические круги в Турции продемонстрировали свою решительную позицию, нанес серьезный удар по США. Нужно совершенно четко понимать: попытка переворота 15 июля – это операция НАТО и США, организованная руками ФЕТО. Это была попытка оккупации. Именно в этом ключе нужно рассматривать ее политическое измерение. Потому что командиры НАТО, когда путчистов членов ФЕТО начали арестовывать, выступали с критикой действий Анкары, заявляя об "арестах союзников", - сказал Бозкурт.

Эксперт также указал на то, что четким критерием, показавшим отношение США к событиям 15 июля, стало то, что американская администрация очень поздно выступила с осуждением попытки переворота.

Бригадный генерал ВС Турции в отставке Наим Бабюроглу также прокомментировал Sputnik ситуацию, которая сложилась в турецко-американских отношениях после 15 июля 2016 года.

"После безуспешной попытки переворота США не выдала Турции главаря ФЕТО Гюлена. Он продолжает жить в Пенсивальнии. И это несмотря на то, что США и Турция являются союзниками по НАТО, - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что террористическая структура "Партия демократического союза" (PYD) и курдские отряды самообороны YPG, представляющие угрозу для турецкой территориальной целостности, продолжают укреплять свои позиции в Сирии, пользуясь всесторонней поддержкой США. Вашингтон оказывает им помощь, хотя прекрасно знает, что они являются ответвлением РПК.

США под предлогом закупки российских оборонных комплексов С-400 ввели санкции против Турции, и отказались от поставок истребителей F-35, за которые Анкара уже заплатила, напомнил Бабюроглу.

Кроме того, в рамках турецко-греческой напряженности в Восточном Средиземноморье США заняли позицию Греции, несмотря на то, что Турция действует в регионе в соответствии с нормами международного права. К тому же Вашингтон открыто поддерживает греческую администрацию Кипра, подписав с греками-киприотами соглашение о военном сотрудничестве, и постепенно снимая эмбарго на поставки оружия, которое действовало с 1980 года, отметил эксперт.

Заключительным наиболее ярким шагом в антитурецкой политике США, сделанным после 2016 года, стало признание так называемого "армянского геноцида", считает Бабюроглу.

"При целостном изучении всех аспектов отношений, названных мною выше, мы приходим к выводу, что политика США в регионе противоречит национальным интересам и представляет угрозу для безопасности Турции. И, судя по всему, в Вашингтоне не намерены отказываться от этой политики", - резюмировал он.

Пять лет назад, в ночь на 15 июля 2016 года, в Турции произошла попытка военного переворота. Против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана выступили генералитет и офицеры ВВС и жандармерии. Сам Эрдоган обвинил в подготовке переворота проповедника и турецкого общественного деятеля Фетхулаха Гюлена, находящегося в эмиграции в США.

Конфликт быстро перерос в вооруженные столкновения военных со стороны мятежников, военных, поддержавших президента, и полиции. На улицы по призыву президента вышли и тысячи гражданских лиц. В уличных боях применялась тяжелая техника и авиация, наносились ракетные удары по зданиям в Анкаре и Стамбуле. В ходе боев погибло 240 человек, из них 173 гражданских.

Бунт военных был подавлен той же ночью. Буквально на следующий день в стране начались чистки. По информации Минобороны Турции, в результате борьбы против скрытых членов ФЕТО в рядах турецких ВС к настоящему моменту было отстранено от службы более 23 тысяч человек.