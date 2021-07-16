Штраф, депортация, срок: за что туристам в Турции грозит наказание

Турист из Израиля был депортирован из Турции после того, как высморкался в банкноту в 20 лир, видео с этим попало в соцсети.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Статьи Уголовного кодекса Турции предусматривают наказание за унижение турецких национальных символов, оскорбление Турции, турецкой нации, турецких правительственных учреждений или турецких национальных героев. Что именно грозит неосторожным туристам в Турции - в обзоре вестник АТОР.

Так, статья 300 УК Турции предусматривает наказание за оскорбление флага, гимна, герба и прочего. А вот статья 301 устанавливает наказание за оскорбление турецкой нации, национальных героев. Например, Мустафы Кемаля Ататюрка, как в случае с депортированным туристом, который вытер нос о банкноту в 20 лир, на которой изображен Ататюрк.

Наказание по обеим статьям – штраф, депортация, если речь о туристе, то есть не гражданине, или тюремное заключения на срок от шести месяцев до двух лет.

За публичные оскорбления действующего президента страны статья 229 УК Турции также предусматривает штраф или тюремный срок до двух лет.

Получить штраф в Турции можно и за угрозу в адрес сотрудника отеля или его оскорбление.

Например, согласно статье 125 этого документа, человек, который порочит честь, достоинство или престиж другого лица, или посягает на чью-либо честь, достоинство или престиж посредством ругани (оскорблений), наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до двух лет или денежным штрафом.

Если же при этом оскорбили религию потерпевшего, то здесь предусмотрен тюремный срок не менее одного года.

Любые высказанные словесно угрозы причинить ущерб жизни, здоровью или сексуальной неприкосновенности гражданина или его родственников, по турецкому уголовному законодательству являются однозначным преступлением. Сообщения в электронных письмах и мессенджерах здесь также учитываются.

При этом обратиться в полицию с жалобой на туристов могут как граждане Турции, так и сограждане туристов.