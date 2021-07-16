В Москве отменили систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений ... с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите", - заявил Собянин.

При этом глава Москвы подчеркнул, что отмена QR-кодов в столице не означает прекращения действия всех эпидемиологических требований, и он надеется на дальнейшее понимание ситуации со стороны москвичей.

Собянин также рассказал, что более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.