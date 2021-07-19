Очевидцы разрушительного наводнения в Германии: никто такого не ожидал

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Экстренные службы продолжают спасательную операцию, местные жители самостоятельно расчищают подтопленные дома и постепенно возвращаются к нормальной жизни. О том, как страна справляется с последствиями разгула стихии, читайте в материале корреспондента РИА Новости.

Эрфтштадт наравне с районом Арвайлер стал одним из символов наводнений 14-15 июля - сделанная с вертолета фотография окраины города, где вода размыла поля, оставив глубокие рвы, и фактически уничтожила одну из дорог, быстро разошлась по социальным сетям и СМИ. Город посетили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии, кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет. Но ситуация в регионе, как бы мрачно ни звучали цифры, не столь плачевная.

Ландшафтное проклятие

Добраться в пострадавшие от наводнения районы Германии даже спустя пару дней после удара стихии проблематично. Поезда не ходят по направлениям, пересекающим зону бедствия, участки автобанов, ведущие туда, перекрыты.

Изрядно повиляв по небольшим деревушкам и городам, можно добраться до Кёльна. Если еще в Саксонии-Анхальт ничего не напоминает о катастрофе, кроме затянутого низко парящими тяжелыми тучами неба, то на дорогах Северного Рейна - Вестфалии начинают встречаться кортежи спасательной техники, автомобили задействованного в операции бундесвера. Реки в регионе обращают на себя внимание своей мутной, абсолютно непрозрачной водой, Рейн же местами до сих пор не вернулся на привычный уровень и заливает прибрежные поля.

В гостиницу на окраине Кёльна в субботу не удается заселиться с первого раза, несмотря на позднее время дня и наличие бронирования. "Ваша комната будет готова через час", - говорит администратор. Час в условия чрезвычайной ситуации на вес золота, лучше его провести исследуя окрестности и добираясь до пострадавшего Эрфтштада, который находится всего в нескольких километрах.

Путь до места происшествия - дорога в Эрфтштадт перекрыта полицией, и нужно добираться пешком - занимает около двух часов. За эти два часа ничто не указывает на то, что где-то рядом случилась катастрофа - люди выгуливают собак, бегают, в лесопарковой зоне работает кемпинг.

Но это впечатление обманчивое: по дороге в Эрфтштадт - спуск по склону, а там, в низине, и собиралась вся вода. На равнине слышны постоянные сирены машин экстренных служб, по улицам ездят автомобили немецкого Красного Креста, гудят насосы, откачивающие воду, пахнет автомобильным маслом, а трава лежит на земле, стройно уложенная потоками воды.

Уберите телефон!

На пострадавших от наводнения улицах города одна картина - снующие туда и обратно местные жители, которые выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице. "Хочешь поглазеть, сдавай пожертвование", - гласит табличка перед одним домом. Есть таблички и с другими упреками: "Этот дом мы отчистили сами, как жаль, что вас вчера не было".

Местные жители явно испытали стресс. "Уберите телефон и помогайте!" - бросает корреспонденту РИА Новости мужчина в запачканной от работы в грязной воде одежде. Услышав в ответ "я журналист", мужчина лишь со злобой процеживает: "Проклятые журналисты".

Жители затопленных улиц Эрфтштадта действительно почти все заняты спасением своего имущества. Пожилая женщина выходит из дома и оглядывается по сторонам, на вопрос, не хочет ли она рассказать о пережитом, отвечает: "Я уже два дня расчищаю дом, у меня нет сил, давайте я позову своего супруга". Супруг оказался еще менее разговорчивым. "У меня нет времени, я выжил, это главное, но похоже, я потерял свой дом", - говорит он и скрывается в доме, который внешне кажется целым.

Но не все даже на затопленной улице выглядят шокированными. Пожилой немец выгуливает собаку на фоне мусора, пожарных машин и разостланных вдоль и поперек шлангов. "Все произошло невероятно быстро, буквально пять минут - и воды уже было по колено. Я вышел на улицу и увидел, что моя машина в воде. Я здесь прожил 30 лет и никогда ничего подобного не видел. Бывали, конечно, наводнения, но такого - никогда", - говорит он.

Ущерб своему дому он оценивает в 50 тысяч евро, а в трагедии винит в первую очередь изменение климата. "Ливневый отвод просто не справился с такими объемами воды. Конечно, нет вещей, которые нельзя предотвратить, например, можно строить новые дома с новыми системами отвода воды. Но ливень был невероятно сильный, беспрецедентный. Это проблема системная, климат меняется", - рассуждает мужчина.

На вопрос, чувствует ли он себя в безопасности, живя дальше в этом районе, собеседник агентства со смехом отвечает: "Мне и так не много осталось, а проблему климата должно решать ваше поколение".

Катастрофа века

Через город проходит автобан 61, на одном из участков он опускается ниже уровня земли. В первый день он был полностью затоплен, из воды торчали автомобили, в субботу лишь на отдельных участках остается вода, большинство машин вывезено.

Над автобаном проходит мост, который местные власти оборудовали как место для работы журналистов - телерепортеры ведут прямые включения с видом на подтопленную трассу. Как заявляет работающий здесь спикер пожарной службы Эрфтштадта, спасатели проверили почти все машины и не нашли погибших, что указывает на то, что все водители, скорее всего, сумели спастись. "Вода прибывала очень быстро. Два дня шел дождь, а в ночь на четверг (15 июля) обрушился сильнейший ливень, буквально за пять минут этот участок дороги был затоплен. Я с такими масштабными наводнениями сталкиваюсь впервые, для меня это катастрофа века", - заявляет он.

Не скрывая радости, он подчеркивает, что в городе пока не обнаружены погибшие, как нет и пропавших без вести. Угрозу представляют только разрушения, так, в одном из домов престарелых обнаружили трещину в фундаменте - пожарные заделали ее, но следят, будет ли она расширяться дальше, чтобы при необходимости эвакуировать постояльцев.

Дальше моста для прессы идти запрещено, попытка пройти в зону с разрушенными домами, размытыми полями и дорогами заканчивается встречей с полицейским патрулем - они преграждают путь, проверяют документы и отправляют обратно, заявляя, что нахождение в оцепленной зоне - на ведущих туда дорогах дежурит полиция - опасно для жизни.

Воцарилась паника

К вечеру субботу в неперекрытой части Эрфтштадта заметно спадает напряжение. У некоторых домов собираются компании, люди сидят за столиками рядом с работающими насосами и кучами вещей, пьют пиво и общаются.

Некоторые пожарные уже убирают технику и готовятся отправиться на отдых. "Это был один из самых сложных моих выездов. Я работаю тут уже три дня и, надеюсь, мы скоро закончим, а уж после этого я как следует высплюсь и поем", - заявляет один из пожарных.

Путь в гостиницу введет вверх по склону. Буквально спустя несколько сотен метров от затопленных улиц царит, как кажется, обычный субботний вечер, бары заполнены местными жителями. По улице с чемоданом спускается женщина и молодой парень, говорящие на русском. Они охотно рассказывают о пережитом.

"Я была на работе, когда мне начали писать, что наш дом затапливает. Мы живем на четвертом этаже, но я переживала", - говорит женщина.

Она призналась, что не смотрит телевидение, поэтому даже не знала, что возможны серьезные дожди, в интернете, утверждает она, такой информации ей перед ударом стихии не встречалось. "Я не знала, что происходит, что с моим домом, что будет дальше. Мне пришлось разместиться в гостинице, сын остался у бабушки. Я сейчас общаюсь с коллегами, чтобы понять, что делать дальше. У одного из них разрушен дом. Мне теперь тут страшно жить, но переезжать пока некуда. Вот сейчас мы пойдем туда за вещами, пока там жить нельзя, нет электричества, власти пока не говорят, когда можно будет вернуться", - продолжает она.

Она подчеркивает, что винить власти, по ее мнению, скорее, не в чем - масштаб наводнения был действительно беспрецедентный. "У меня есть очень возрастная знакомая, она говорит, что чуть ли не сто лет тут такого не было", - поясняет собеседница агентства.

Ее сын рассказывает, что наводнение застало его дома.

"Это было утром, я спал, проснулся - внизу вода. Я не ждал помощи, вышел на улицу, воды было по пояс, я просто пошел вверх по улице и пришел к бабушке", - говорит он.

Вернуться в отель удалось к половине двенадцатого ночи, еще почти пустая днем парковка теперь полностью заставлена машинами. Подозрение, что в отеле селятся люди из пострадавших районов, подтверждаются на ресепшене - администратор то и дело отвечает на звонки, извиняется за отсутствие номеров и рекомендует отели неподалеку. Среди постояльцев люди всех возрастов - и пенсионеры, и молодые пары, и семьи с детьми. Многие люди из районов бедствия живут у родственников, некоторые размещаются в гостиницах, часть размещают местные власти на социальных объектах.

Пока точная причина, как могла случиться такая катастрофа, не установлена - власти занимаются первоочередной задачей спасения людей и расчисткой завалов. Подавляющее большинство местных жителей говорят, что дожди были беспрецедентной силы, указывая при этом на проблему изменения климата. В местных органах власти рассуждают о том, что масштаб ожидавшихся осадков не удалось точно спрогнозировать, но как не допустить повторения этого в будущем - задача специалистов.