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Командующий ЮВО: учения НАТО в Черном море находятся под контролем

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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Sputnik Абхазия
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В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Североатлантического альянса Sea Breeze 2021.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Непрекращающиеся учения НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем, а все провокационные попытки получают жесткий отпор, заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, пишет РИА Новости.

"Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооруженных сил недружественных государств получают жесткий отпор", - сказал Дворников во время торжественных мероприятий в Севастополе, посвященных Дню Военно-морского флота.

По его словам, в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию Черноморский флот обеспечивает надежную защиту безопасности страны в вверенной ему зоне ответственности.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. В учениях принимали участие 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.

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