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МИД России заявил, что обстановка в Черном море искусственно нагнетается

© Sputnik / Алексей Куденко
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Sputnik Абхазия
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Ранее командующий войсками Южного военного округа заявил, что непрекращающиеся учения НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем, а все провокационные попытки получают жесткий отпор.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Внерегиональные игроки "искусственно нагнетают" обстановку в Черном море, Россия будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.

В МИД России отметили, что продолжат внимательно отслеживать, как на практике осуществляются положения конвенции, "в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории".

В ведомстве сказали, что Москва ведет с Анкарой регулярный диалог. В частности, вопросы надлежащего исполнения пунктов договора 30 июня в Анталье обсуждали министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

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