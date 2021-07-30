Эрдоган: над расследованием причин пожаров в Турции работает разведка и полиция

Жертвами лесных пожаров на юге Турции стали четыре человека, еще 183 пострадали. Тушение пожаров продолжается в шести провинциях.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Турецкая полиция и разведка занимаются расследованием причин бушующих на юге республики лесных пожаров, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Расследование этих возникших одновременно в разных местах пожаров продолжается. Усиленно работают разведка, полиция. Об итогах будет объявлено", - сказал Эрдоган журналистам.

Он отметил, что пожары тушат до пяти самолетов, 45 вертолетов, среди самолетов есть российские, украинские и еще один будет отправлен из Азербайджана.

По словам турецкого президента, "ситуация с тушением пожаров развивается в положительном ключе, 57 пожаров взяты под контроль".

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.