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Талибы попытались взять штурмом тюрьму в афганском Лашкаргахе

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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Sputnik Абхазия
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и атакуют города.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* попытались взять штурмом тюрьму в афганском городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, но их наступление было отбито, ликвидированы около 40 талибов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны страны Фавада Амана.

© AFP 2019 / BANARAS KHAN
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"Вчера вечером террористическая атака талибов на тюрьму Лашкаргаха, в провинциальном центре провинции Гильменд, провалилась. Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое получили ранения", - написал Аман в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Лашкаргахе идут бои с талибами. Представитель минобороны заявил впоследствии, что в городе размещены силы спецназа - сотни бойцов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

*признано террористическим и запрещено в России

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