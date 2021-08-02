Талибы попытались взять штурмом тюрьму в афганском Лашкаргахе

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и атакуют города.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* попытались взять штурмом тюрьму в афганском городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, но их наступление было отбито, ликвидированы около 40 талибов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны страны Фавада Амана.

"Вчера вечером террористическая атака талибов на тюрьму Лашкаргаха, в провинциальном центре провинции Гильменд, провалилась. Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое получили ранения", - написал Аман в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Лашкаргахе идут бои с талибами. Представитель минобороны заявил впоследствии, что в городе размещены силы спецназа - сотни бойцов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

*признано террористическим и запрещено в России