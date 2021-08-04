ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Подобные меры необходимы, по мнению специалистов, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса.

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", — заявил он.

По оценкам организации, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.

В России доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

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