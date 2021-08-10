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Стало известно, что в России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина

© Sputnik / Томас Тхайцук
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С начала этого года по середину июля цены на топливо в России выросли довольно существенно, превысив этот показатель за весь 2020 год. 

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Правительство пока отказалось от планов реализации срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, среди которых запрет на его экспорт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Мужчина на автозаправочной станции.
© Sputnik / Валерий Мельников
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Отмечается, что накануне прошла встреча вице-премьера Александра Новака с нефтяными компаниями.

Как сообщают в "Коммерсанте", со стороны Министерства энергетики России поступило предложение в срочном порядке до конца текущего месяца ввести запрет на экспорт бензина и подписать соглашения с топливными компаниями.

Однако, по словам одного из источников "Коммерсанта", от подобных шагов, среди прочего, решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть, а также из-за заверений нефтяников о росте предложения на бирже.

По итогам встречи топливным компаниям вновь посоветовали увеличить продажи бензина на бирже, пишет издание.

Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98. Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.

В Абхазии на фоне ситуации на топливном рынке России, откуда бензин поставляется в республику, также была изменена предельная стоимость топлива. 

По решению Правительства Абхазии от 5 августа 2021 года, предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива составила 51 рубль за литр, в розницу эти виды топлива стоит 53 рубля за литр.

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