Стало известно, что в России пока не будут вводить запрет на экспорт бензина

С начала этого года по середину июля цены на топливо в России выросли довольно существенно, превысив этот показатель за весь 2020 год.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Правительство пока отказалось от планов реализации срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, среди которых запрет на его экспорт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что накануне прошла встреча вице-премьера Александра Новака с нефтяными компаниями.

Как сообщают в "Коммерсанте", со стороны Министерства энергетики России поступило предложение в срочном порядке до конца текущего месяца ввести запрет на экспорт бензина и подписать соглашения с топливными компаниями.

Однако, по словам одного из источников "Коммерсанта", от подобных шагов, среди прочего, решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть, а также из-за заверений нефтяников о росте предложения на бирже.

По итогам встречи топливным компаниям вновь посоветовали увеличить продажи бензина на бирже, пишет издание.

Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98. Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.

В Абхазии на фоне ситуации на топливном рынке России, откуда бензин поставляется в республику, также была изменена предельная стоимость топлива.

По решению Правительства Абхазии от 5 августа 2021 года, предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива составила 51 рубль за литр, в розницу эти виды топлива стоит 53 рубля за литр.

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