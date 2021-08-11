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Самая высокая за 40 лет температура в Европе зафиксирована на Сицилии

© AFP 2019 / ANDREAS SOLARO
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Наивысший "красный" уровень метеоопасности объявлен в четверг и пятницу для 15 крупных итальянских городов, включая столицу.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса, таким образом, пришедшая в Италию жара побила общеевропейский рекорд, который держался с июля 1977 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сицилийский агрометеорологический информационный центр.

В 1977 году в Афинах столбик термометра поднялся до +48 градусов.

© AP Photo / Salvatore Cavalli
Всему виной жара: природные пожары в Италии
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Новый рекорд зафиксирован в 13.14 на погодной станции в окрестностях города Сиракузы на юго-востоке Сицилии в местечке Флоридия. Влажность воздуха при этом была сравнительно небольшой, на уровне 10%.

Наступление аномальной жары в Италии обусловлено приходом африканского антициклона, который метеорологи назвали "Люцифером". В подобных случаях говорят о "волне зноя", несущей с собой не только жару, но и высокую влажность, солнечную радиацию и духоту.

Наивысший "красный" уровень метеоопасности объявлен на четверг для 10 из 27 крупных итальянских городов. В пятницу в эту категорию попадут еще пять городов, включая Рим, Флоренцию и Бари.

Присваивая "красный" уровень погодной угрозы, минздрав подразумевает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".

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