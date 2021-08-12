Цена бензина Аи-92 на бирже обновила рекорд

Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России и превысила отметку 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость той же марки по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,8% и побила новый рекорд в 58 031 рубль за тонну. Почти достиг своего рекорда в 60 029 рублей и бензин Аи-95, в четверг он стоил 59 436 рублей за тонну.

Розничные цены на топливо в России за январь-июль 2021 года выросли на 5% при росте оптовых на 15%. Цены на биржах летом побили несколько исторических рекордов.

Повышенный спрос на бензин из-за роста внутреннего туризма на фоне закрытых границ и закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов на ремонт привели к тому, что правительство России стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.

В Абхазии на фоне ситуации на топливном рынке России, откуда бензин поставляется в республику, также была изменена предельная стоимость топлива.

По решению Правительства Абхазии от 5 августа 2021 года, предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива составила 51 рубль за литр, в розницу эти виды топлива стоит 53 рубля за литр.

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