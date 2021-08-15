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Названы способы восстановиться после COVID-19

© Sputnik / Мурад Оруджев
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Sputnik Абхазия
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Коронавирус может иметь далеко идущие последствия, которые затрагивают всю систему жизнедеятельности организма, поэтому после болезни необходимо восстановление.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. После перенесенной коронавирусной инфекции для полноценного восстановления необходимо вернуть привычный режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни. 

© Sputnik
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Об этом рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Она отметила, что после болезни многие пациенты теряют мышечную массу, белок.

"Нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D", - сказала Омарова.

Также, по словам медика, очень важно восстановить режим сна и бодрствования. 

Омарова подчеркнула, что пациенты, переболевшие COVID-19, часто сталкиваются с гиподинамией, так как очень многие во время болезни практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день.

Для восстановления физическая активность должна обязательно присутствовать и быть регулярной, с медленным и очень постепенным увеличением нагрузки, пояснила Омарова.

По ее словам, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности.

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