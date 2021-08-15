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"Талибан"* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
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Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье 15 августа.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. "Талибан"* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана, пишет RT со ссылкой на Al Arabiya.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье. СМИ писали, что процесс передачи власти состоится сегодня в президентском дворце.

Ранее радикальное движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) заявило, что ведет переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул. Талибы также заявили, что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан" на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет.

Талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.

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