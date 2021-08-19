В Сочи объявили штормовое предупреждение

В период с 20 по 21 августа утром и ночью на участке Магри – Веселое в Сочи возможны смерчи над морем.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи, ожидаются сильные дожди, ветер, сообщается на сайте администрации города.

"По прогнозам метеорологов, в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реках возможны резкие подъемы уровня воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Читайте также: