Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары

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Что не снесло ветром, затопило водой: бизнес в Абхазии после разгула стихии Лето в Абхазии в этом году выдалось неспокойным из-за урагана и наводнений - пострадали не только дороги, энергетика, частные или многоквартирные дома, но и бизнес. 296

Россия одержала победу на конкурсе "Морской десант" на "АрМи-2021" Конкурс "Морской десант-2021" прошел на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота. Торжественное закрытие конкурса с награждением победителей состоится 29 августа. 235