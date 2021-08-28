СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары, сообщается на сайте администрации города.
"В соответствии с экстренным предупреждением метеорологов в период 13-14 часов и до конца дня 28 августа, а также днем и вечером 29 августа, на территории города Сочи температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки плюс 36-37 градусов", - говорится в сообщении.
В настоящее время в городе стоит жаркая погода, ясно и солнечно.
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе воду, медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры.
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