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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
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На улице жителям и гостям Сочи рекомендуют соблюдать меры предосторожности, ограничить пребывание на солнце в период с 12:00 до 18:00.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары, сообщается на сайте администрации города.

"В соответствии с экстренным предупреждением метеорологов в период 13-14 часов и до конца дня 28 августа, а также днем и вечером 29 августа, на территории города Сочи температура воздуха в отдельных районах достигнет отметки плюс 36-37 градусов", - говорится в сообщении.

В настоящее время в городе стоит жаркая погода, ясно и солнечно.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе воду, медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры.

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