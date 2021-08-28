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Минздрав России отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
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По данным Минздрава России, в настоящее время коронавирусом заразились 500 тысяч несовершеннолетних.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Школьники входят в группу риска по тяжелому течению COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

"На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена", - сказал Салагай на Общероссийском родительском собрании.

Он подчеркнул, что школьники и их родители должны обладать корректной и достоверной информацией о коронавирусной инфекции.

В Абхазии учебный год начинается в День знаний 1 сентября при условии соблюдения в образовательных учреждениях всех санитарных норм.

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