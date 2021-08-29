Роспотребнадзор назвал некоторые последствия COVID-19 у беременных

Медики отмечают, что появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Тяжелый порок глаза развился у младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что в этом случае порок развития глаза аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.

Еще одним из последствий COVID-19 у беременных, по наблюдениям врачей, стали преждевременные роды.

"У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно", — объяснила Пшеничная.

Специалист добавила, что в случае тяжелого течения заболевании у беременной женщины плод также испытывает гипоксию и это может оказать влияние на развитие ребенка.

Перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса, подчеркнула Пшеничная.

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