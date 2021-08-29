14:28 29 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.99
  • EUR87.03
Поиск
Роддом

Роспотребнадзор назвал некоторые последствия COVID-19 у беременных

© CC0
В мире
Получить короткую ссылку
135 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/1d/1033118216.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210829/1033118217/Rospotrebnadzor-nazval-nekotorye-posledstviya-COVID-19-u-beremennykh.html

Медики отмечают, что появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Тяжелый порок глаза развился у младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

© Sputnik
Такие обстоятельства: гинеколог Шеховая о коронавирусе и беременности

"Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что в этом случае порок развития глаза аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.

Еще одним из последствий COVID-19 у беременных, по наблюдениям врачей, стали преждевременные роды.

"У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно", — объяснила Пшеничная.

Специалист добавила, что в случае тяжелого течения заболевании у беременной женщины плод также испытывает гипоксию и это может оказать влияние на развитие ребенка.

Перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса, подчеркнула Пшеничная.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Военные новинки на выставке "Армия-2021"
Назад к корням: граффити на скалах Северной Осетии
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться