Ученые рассказали, как за год менялись симптомы COVID-19

Специалисты изучили результаты массового ПЦР-тестирования в Великобритании, а также истории болезни пациентов.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Британские ученые выяснили, как с течением времени менялись основные симптомы коронавирусной инфекции, пишут "Известия" со ссылкой на medRxiv.

В рамках исследования было обработано более пяти миллионов результатов ПЦР-тестов.

Согласно результатам, в то время, когда в стране преобладал штамм "альфа" и не началась кампания по вакцинации, основными симптомами были боль в горле, кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния - это с апреля по декабрь 2020 года.

Пациенты, переносившие коронавирус зимой 2021 года страдали от типичных проявлений COVID с признаками других респираторных вирусных инфекций и кишечные симптомы.

После мая 2021 года к жалобам добавилась головная боль, каждый второй заболевший отмечал боль в мышцах, слабость и повышенную утомляемость, а каждый третий - потерю обоняния и вкуса. В этот период в Великобритании начал распространяться "дельта" штамм.

В Абхазии по состоянию на 30 августа с начала пандемии зафиксировано 25088 случаев заражения COVID-19, 378 летальных случаев. Выздоровели 21165 человек.