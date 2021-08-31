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Ученые рассказали, как за год менялись симптомы COVID-19

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
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Sputnik Абхазия
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Специалисты изучили результаты массового ПЦР-тестирования в Великобритании, а также истории болезни пациентов. 

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Британские ученые выяснили, как с течением времени менялись основные симптомы коронавирусной инфекции, пишут "Известия" со ссылкой на medRxiv.

В рамках исследования было обработано более пяти миллионов результатов ПЦР-тестов.

Согласно результатам, в то время, когда в стране преобладал штамм "альфа" и не началась кампания по вакцинации, основными симптомами были боль в горле, кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния - это с апреля по декабрь 2020 года.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Пациенты, переносившие коронавирус зимой 2021 года страдали от типичных проявлений COVID с признаками других респираторных вирусных инфекций и кишечные симптомы.

После мая 2021 года к жалобам добавилась головная боль, каждый второй заболевший отмечал боль в мышцах, слабость и повышенную утомляемость, а каждый третий - потерю обоняния и вкуса. В этот период в Великобритании начал распространяться "дельта" штамм.

 

 

В Абхазии по состоянию на 30 августа с начала пандемии зафиксировано 25088 случаев заражения COVID-19, 378 летальных случаев. Выздоровели 21165 человек.

 

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