"Стреляли даже по трупам": как американцы уходили из Афганистана

В Афганистане не осталось ни одного американского военного. Теперь вся страна, включая стратегически важный аэропорт Кабула, под контролем талибов.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Хаос при эвакуации запомнится надолго: давка, ракетные обстрелы, взрывы. Много погибших. Но жертвы среди мирного населения были и раньше. За 20 лет кампании американцы не раз по ошибке убивали простых прохожих. Подробнее читайте в материале Ксении Марсиной для РИА Новости.

Все ушли

"Миссия, начавшаяся в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года, окончена. Мы заплатили жизнями 2461 американца, более 20 тысяч были ранены. Сейчас все наши военные покинули страну. Могу сказать это со стопроцентной уверенностью", — сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Накануне из Кабула вылетел последний самолет со звездно-полосатым флагом на фюзеляже. На снимке, сделанном инфракрасной камерой, генерал-лейтенант Крис Донахью поднимается на борт с винтовкой в руках — как и обещали, эвакуация закончилась до 31 августа.

С середины месяца, когда талибы захватили власть, США и их союзники вывезли почти 123 тысячи человек. Улетели и американские дипломаты. Посольство теперь перенесут в столицу Катара — Доху. "Учитывая неопределенность обстановки и политической ситуации в Афганистане, это разумный шаг", — прокомментировал госсекретарь Энтони Блинкен.

Вывод западного контингента сопровождался серией кровавых терактов. Двадцать шестого августа недалеко от международного аэропорта имени Хамида Карзая прогремели взрывы. Погибли около 200 человек, больше тысячи — пострадали. В том числе 13 американских военных. "Они служили в самой храброй, самой боеспособной и самой беззаветной армии в мире. Они были частью того, что я называю хребтом Америки. Это лучшие люди страны", — отреагировал на это президент Джозеф Байден.

"Стреляли прямо в толпу"

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Спасатели долго не могли пробраться к пострадавшим через охваченную паникой толпу. В Сеть попали кадры с канавой, заполненной человеческими телами.

Как рассказали корреспонденту телеканала RT Мураду Газдиеву очевидцы, американцы, стоявшие у въезда в аэропорт, после взрывов открыли огонь по толпе афганцев. Надеявшиеся вместе с солдатами бежать из Афганистана попали под пули.

"Думая, что там еще смертники, военные стреляли не в воздух, а по людям, даже лежащим — тем, кто упал", — приводит журналист слова одного из собеседников.

Хирург местной больницы подтвердил репортеру, что пострадавшие были не только с осколочными, но и с огнестрельными ранениями. "Мы поговорили с выжившими: все уверяют, что лишь малая часть погибла от взрыва, остальных расстреляли паникующие американцы", — сообщил Газдиев.

Через несколько дней, 29 августа, США нанесли ответный удар. Целили в автомобиль с террористами-смертниками, собиравшимися атаковать кабульский аэропорт, но одна из ракет попала в жилой дом. Убиты семеро детей и трое взрослых — вся семья.

Как уточнил РИА Новости младший брат 29-летнего погибшего Насера Неджраби, тот сотрудничал с американцами и собирался уехать в США. Уже оформлял документы.

"Мы были обычной семьей. Мы не боевики "Исламского государства"*, или ДАИШ*. Это был обычный дом — мои братья жили здесь со своими семьями", — приводит телеканал CNN слова другого родственника. На похоронах люди кричали: "Смерть Америке!"

Не в первый раз

Трагических ошибок за двадцать лет накопилось немало. Первый серьезный инцидент произошел в декабре 2001-го. Американцы атаковали автоколонну пуштунов, направлявшуюся на инаугурацию нового афганского правительства. Погибли более 60 человек.

Через полгода разбомбили афганскую свадьбу в селе Какарак провинции Урузган. В Пентагоне утверждали, что целью был духовный лидер движения "Талибан"* мулла Омар. Но бомба упала на дом, в котором находились несколько сотен человек. Американцы признали, что убили 40, а ранили около ста. Муллы среди них не было. Афганцы приводят другие цифры: не менее 250 погибших, большинство — женщины и дети.

В 2008-м в уезде Шах Вали Кот провинции Кандагар — авиаудар еще по одной свадьбе. Десятки убитых, в основном женщины и дети. А в провинции Герат в том же году сотни жителей деревни погибли от ракетного обстрела — американцы охотились за одним из лидеров талибов.

В 2009-м ракеты уничтожили в Кундузе два угнанных боевиками бензовоза. Более сотни жертв — местные, пришедшие с канистрами за топливом.

Через шесть лет во время битвы за Кундуз американские ВВС по ошибке разбомбили госпиталь "Врачей без границ". 42 человека погибли, 37 раненых. Сколько всего жертв, подсчитать сложно — но, очевидно, речь идет о тысячах.

*Запрещенная в России террористическая организация.