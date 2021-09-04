Путин назвал АрМи-2021 событием мирового масштаба

Армейские международные игры-2021 прохоили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств при участии более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Президент России Владиимр Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021), отметив, что игры укрепили свои традиции и стали событием поистине мирового масштаба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их "география", увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что с каждым годом игры объединяют под своими знаменами все больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, а также сплоченность, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи.

"И конечно, на многочисленных полигонах, площадках Игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов", - подчеркнул президент.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран, в том числе из Абхазии.