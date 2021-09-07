ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире превысило 220,5 миллионов человек, из них более 4,5 миллионов умерли.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация в регионах различается, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев.

Керкхове добавила, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.

По словам представителя ВОЗ, наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID и смертельных исходов в Южной и Северной Америке. При этом в Европе фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом, но растет число летальных исходов, в Азии смертность и заболеваемость COVID снижаются.

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