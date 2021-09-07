22:00 07 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.19
  • EUR86.89
Поиск

ВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/06/1033158792.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210907/1033167809/VOZ-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-COVID-19.html

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире превысило 220,5 миллионов человек, из них более 4,5 миллионов умерли.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация в регионах различается, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев.

Керкхове добавила, что еженедельно в мире фиксируется 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.

По словам представителя ВОЗ, наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID и смертельных исходов в Южной и Северной Америке. При этом в Европе фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом, но растет число летальных исходов, в Азии смертность и заболеваемость COVID снижаются.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
Военные учения ОДКБ в Киргизии
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться