ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

Президент США Джо Байден поручил провести ревизию массива документов по терактам 11 сентября и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года.

Документ от 4 апреля 2016 года составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе.

Беседы были о его контактах с лицами, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, участвовавшим в терактах 11 сентября 2001 года. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года.

Текст состоит из 16 страниц, многое из него удалено, например, из него вырезано имя самого источника, который претендовал на получение американского гражданства.

Президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.