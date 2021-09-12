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ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

© Foto / Public domain / U.S. Navy / Jim Watson
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Sputnik Абхазия
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Президент США Джо Байден поручил провести ревизию массива документов по терактам 11 сентября и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Федеральное бюро расследований США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года.

Документ от 4 апреля 2016 года составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе.

Беседы были о его контактах с лицами, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, участвовавшим в терактах 11 сентября 2001 года. Интервью проходило 12 и 13 ноября 2015 года.

Текст состоит из 16 страниц, многое из него удалено, например, из него вырезано имя самого источника, который претендовал на получение американского гражданства.

© Видео RT
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Президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.

Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

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