"Шпионы в покоях папы": как КГБ и ЦРУ зажали Ватикан в тиски

Шпионские страсти вокруг Ватикана — до сих пор загадка для исследователей холодной войны. Однако недавно рассекреченные Литвой архивы проливают свет на некоторые важные детали.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Оказывается, Святой Престол долгие годы был под колпаком советской разведки. О самых дерзких спецоперациях в сердце Католической церкви, подробнее читайте в материале Никиты Бизина для РИА Новости.

Кузница кадров

Когда гитлеровская Германия почти полностью оккупировала Европу, СССР искал контакты с лидерами нацистского правительства, чтобы узнать их дальнейшие планы. Все понимали: войны не избежать. Но когда она начнется? Большую надежду Кремль возлагал на спецслужбы.

Развернуть полноценную агентурную сеть было сложно. Впрочем, решение нашли: в марте 1940-го нарком внутренних дел Литовской ССР Александр Гузявичюс получил письмо с грифом "совершенно секретно" за подписью Лаврентия Берии.

"НКВД СССР предлагает: используя данные агентуры, наметить несколько фигур из числа ксендзов и авторитетов католической церкви для вербовки крупной агентуры, могущей вскрыть связи руководящих деятелей католической церкви с иностранными разведками (особенно германской), а также осуществить перехват связей на Ватикан и внедрение туда нашей агентуры", — говорилось в документе.

Другой информации в директиве не было. Только подпись: "О результатах работы и намеченных мероприятиях донести к 30 января 1941 года". Это послание — косвенное свидетельство того, что советские органы госбезопасности вербовали католиков уже в конце 1930-х. Как покажет история, эта кузница кадров оказалась весьма эффективной. Но главные плоды идея Берии принесет спустя несколько десятилетий.

Наиболее близкие

После Великой Отечественной Ватикан для СССР отошел на второй план. Лишь в начале 1960-х "религиозное направление" вновь стало актуальным. Тогда понтификом был Иоанн XXIII, прозванный за симпатии к коммунистам "красным папой". Именно он установил дипломатические отношения с Советским Союзом. Он же выступил посредником между Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса в 1962-м.

По данным историков, тогда в Ватикан устремились разведчики из государств Варшавского договора — прежде всего агенты немецкого Штази. Они в основном просто наблюдали за внутренней кухней Святого Престола. И пытались внедрить в курию как можно больше кардиналов из стран соцлагеря.

Так и произошло. Только с обратным эффектом. В 1978-м престол занял поляк Кароль Войтыла, взяв имя Иоанн Павел II. И он открыто выступал против коммунистической идеологии.

"Использовать все средства для противодействия новому политическому курсу, начатому польским папой", — говорилось в директиве ЦК КПСС для КГБ от 13 ноября 1979-го.

Для этого шпионы вербовали сторонников. В телеграмме, отправленной из Вильнюса в Москву в середине 1980-х, сообщали, что "агент, один из высокопоставленных представителей Литовской католической церкви, направляется в Ватикан, где в ходе визита будет иметь ряд встреч с папой Иоанном Павлом II, госсекретарем А. Казароли и другими".

Кардинал Казароли был близким к понтифику человеком. Поэтому через него легко влияли на решения папы. Причастность Казароли — третьего по статусу человека в Католической церкви — к советской агентуре обнаружилась случайно. Монахиня, протиравшая пыль в покоях госсекретаря, ненароком смахнула статуэтку Мадонны Фатимской. Из расколовшейся фарфоровой Богоматери выпал предмет, напоминавший пуговицу. Оказалось, это устройство для прослушки.

Позже итальянские спецслужбы сообщили, что жучок — результат успешной спецоперации КГБ. А пронесла его в покои жена племянника кардинала.

Шпион в покоях папы

Однако Казароли — не единственный статусный священник, работавший на советскую разведку. Другой ценный источник информации — близкий к госсекретарю бенедиктинец Ойген Браммерц. Его, как следует из воспоминаний ветерана ЦРУ Джона Келлера, завербовали еще в 1945-м в лагере для военнопленных.

В последующие годы скромный немецкий монах сделал головокружительную церковную карьеру и в конце 1970-х стал членом Папской комиссии по науке и негласным советником Казароли. С этого момента и вплоть до смерти в 1987-м Браммерц следил за кардиналом. А через него — за папой Римским.

Еще одним важным агентом в Ватикане был монах Станислав Хеймо. Его завербовала польская служба безопасности почти сразу после избрания Иоанна Павла II, с которым тот учился в Краковском университете.

По данным Джона Келлера, Хеймо настолько сблизился с правителем, что беспрепятственно проходил в его покои. После смерти понтифика в 2005-м монаха обвинили в работе на советские спецслужбы. Однако Хеймо и не думал это оспаривать. Он лишь утверждал: офицерам польской разведки передавал "из благих побуждений" информацию только из открытых источников.

Цели агентуры

С начала 1990-х, когда стало известно о крупных спецоперациях советских шпионов в Ватикане, западная пресса в унисон трубила: Кремль хотел убить популярного понтифика. Однако архивы литовского КГБ свидетельствуют об обратном.

Так, в докладе начальника Первого отдела КГБ Литовской СССР Витаутаса Каринаускаса "О готовящихся активных мероприятиях" в декабре 1988-го говорится, что агенты должны "привлечь внимание ватиканского руководства к необходимости более решительных выступлений христиан за сохранение жизни и мира на земле, против ядерной угрозы, в пользу поддержки процесса разоружения, за недопущение переноса гонки вооружений в космос, а также за скорейшее урегулирование региональных конфликтов, в том числе афганской проблемы…"

"Планируется довести до Ватикана, что в случае если диалог между Востоком и Западом не приведет в ближайшее время к ощутимым позитивным результатам, — особо подчеркивал глава спецслужбы, — то процесс демократизации советского общества может замедлиться, что нанесет непоправимый удар по деятельности народных фронтов Эстонии и Латвии… и вызовет сокращение связей представителей этих организаций с соотечественниками, в частности в Италии".

Вполне возможно, агентура действовала как раз через Хеймо. Во всяком случае, папа Иоанн Павел II на встречах с западными лидерами действительно неоднократно повторял вышеизложенные тезисы.