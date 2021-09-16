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WhatsApp подготовит для пользователей новую функцию

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Sputnik Абхазия
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Новая опция мессенджера находится на стадии тестирования и называется "Предприятия поблизости".

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Мессенджер WhatsApp даст возможность пользователям находить магазины и услуги, об этом сообщил исполнительный директор компании Уилл Кэткарт.

Новая опция находится на стадии тестирования и называется "Предприятия поблизости". Сейчас функция доступна в бета-версии приложения для Android. В мессенджере появился новый раздел, в которой также включили рестораны, мастерские и прочие предприятия, находящиеся поблизости.

При этом в компании утверждают, что программа не отслеживает местонахождение пользователей или информацию о компаниях, которые они просматривают при использовании опции.

Сейчас "Предприятия поблизости" запущены лишь в одном бразильском Сан-Паулу, но в будущем WhatsApp может расширить географию новой функции.

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