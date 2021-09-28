Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в поставках продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Власти Великобритании могут привлечь военных к решению топливного кризиса, их привели в состояние повышенной готовности военных в рамках действий по разрешению ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по бизнесу, энергетике и промышленности страны.

"Британские военные водители танкеров будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно наиболее необходимо. Они также будут обеспечивать высокий уровень обеспечения топливом", - говорится в заявлении ведомства.

Для этого военные пройдут специальную подготовку. К разрешению ситуации с нехваткой водителей бензовозов привлекут как мужчин, так и женщин военнослужащих, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. Издание сообщало, что план на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это вынудило нефтяные компании закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны стали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет.

В субботу правительство приняло ряд мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающих в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Кроме того, водителям, у которых срок действия прав истекает до 31 декабря, права продлевают до 31 января 2022 года.

Между тем крупнейшие нефтяные компании Британии заявляют, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.