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Руководители Абхазии соболезновали послу России

Руководители Абхазии соболезновали послу РФ в связи с гибелью Карлова

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Вице-президент Абхазии Виталий Габния, премьер-министр республики Беслан Барциц и руководители государственных ведомств выразили соболезнования послу РФ в Абхазии Семену Григорьеву в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова в среду 21 декабря.

Вячеслав Чирикба и Андрей Карлов.
предоставлено Вячеславом Чирикба
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"От лица руководства Абхазии мы выражаем соболезнование правительству и народу Российской Федерации. Мы сами это испытали на себе несколько лет назад, когда погиб вице-консул России в Абхазии, справиться с этой бедой может только сильное государство при поддержке населения", — сказал Габния. 

Полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев поблагодарил всех за соболезнования по поводу гибели Андрея Карлова и подчеркнул, что соболезнования поступают в посольство России в Абхазии с первого же дня трагедии. Григорьев сказал, что Андрей Карлов был связан с Абхазией и многое для нее делал.

Руководители Абхазии соболезновали послу России
© Sputnik. Бадри Есиава
Руководители Абхазии соболезновали послу России

"Не секрет, что Андрей Геннадиевич — масштабная и известная личность в российской дипломатии, он был связан с Абхазией. Возглавляя консульский департамент, многое сделал в области паспортизации жителей республики, оказывал содействие по возвращению репатриантов из Сирии в Абхазию", — отметил Григорьев. 

Семен Григорьев выразил уверенность в том, что убийцы российского посла понесут заслуженное наказание.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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