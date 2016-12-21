СУХУМ, 21 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Вице-президент Абхазии Виталий Габния, премьер-министр республики Беслан Барциц и руководители государственных ведомств выразили соболезнования послу РФ в Абхазии Семену Григорьеву в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова в среду 21 декабря.

предоставлено Вячеславом Чирикба Чирикба: убийство посла - чрезвычайное событие в мировой практике

"От лица руководства Абхазии мы выражаем соболезнование правительству и народу Российской Федерации. Мы сами это испытали на себе несколько лет назад, когда погиб вице-консул России в Абхазии, справиться с этой бедой может только сильное государство при поддержке населения", — сказал Габния.

Полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев поблагодарил всех за соболезнования по поводу гибели Андрея Карлова и подчеркнул, что соболезнования поступают в посольство России в Абхазии с первого же дня трагедии. Григорьев сказал, что Андрей Карлов был связан с Абхазией и многое для нее делал.

© Sputnik. Бадри Есиава Руководители Абхазии соболезновали послу России

"Не секрет, что Андрей Геннадиевич — масштабная и известная личность в российской дипломатии, он был связан с Абхазией. Возглавляя консульский департамент, многое сделал в области паспортизации жителей республики, оказывал содействие по возвращению репатриантов из Сирии в Абхазию", — отметил Григорьев.

Семен Григорьев выразил уверенность в том, что убийцы российского посла понесут заслуженное наказание.