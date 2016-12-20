СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Имя убитого посла России в Турции Андрея Карлова навсегда будет вписано в историю дипломатии как образец самоотверженного служения своей Родине, убежден Полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба.

"Я убежден, что имя Андрея Геннадиевича будет навсегда вписано в историю дипломатии как образец самоотверженного служения своей Родине и установлению безопасности и мира в регионе", — отметил Гицба.

Убийство российского посла Гицба назвал попыткой подрыва решительных усилий российской дипломатии по налаживанию дружеских отношений с Турцией. Он подчеркнул, что Андрей Карлов никогда не оставался равнодушным к проблемам абхазской диаспоры в Турции и оказывал активное содействие в различных вопросах.

"Не могу не вспомнить его (Андрея Карлова — ред.) огромный личный вклад в процесс вызволения наших соотечественников из охваченной войной Сирийской Арабской Республики. Он тогда возглавлял консульский департамент МИД России, и все вопросы, связанные с предоставлением виз нашим соотечественникам, своевременно решались. Он по праву может называться большим другом Абхазии", — подчеркнул Гицба.

Полную версию беседы с Инаром Гицба слушайте здесь>>

Гицба добавил, что Андрей Карлов был глубоко интеллигентным человеком, его имя навсегда вписано в историю дипломатии, как образец самоотверженного служения своей родине и установлению безопасности в регионе.

"Тяжело говорить об Андрее Геннадиевиче в прошедшем времени, он действительно был глубоко интеллигентным и добрым человеком. Всегда с особым вниманием относился к вопросам нашего сотрудничества, никогда не оставался равнодушным к проблемам нашей диаспоры в Турции", — поделился своими воспоминаниями о Карлове Инар Гицба.

Убийство посла Российской Федерации в Турции произошло во время открытия фотовыставки в Анкаре 19 декабря. В то время, когда Карлов произносил речь, позади него раздался крик "Аллах акбар!" и началась стрельба. Убийцу, уничтоженного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он два с половиной года работал в полиции.







