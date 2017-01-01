Дед Мороз приплыл: новогодняя ночь в Сухуме

Абхазский Дед Мороз (Ацаа Бабаду) в новогоднюю ночь к главной елке прибыл не на санях с оленями, а приплыл на корабле.

Свидетелями театрализованного представления стали сотни горожан и гостей столицы, пришедшие на площадь Свободы Сухума.

© Sputnik. Илона Хварцкия Театрализованное представление и концерт прошли у главной елки Абхазии в Сухуме, 1 января.

По словам замначальника Управления культуры столичной администрации Тимура Квеквескири, идея с кораблем пришла сама собой.

"Мы живем в причерноморской стране с теплым климатом, у нас редко выпадает снег на Новый год. Как может добраться Дед Мороз из Лапландии до Абхазии? Только морем", — с улыбкой заметил Тимур Квеквескири.

Светящийся корабль издалека привлек внимание зрителей, под песню "Щардаамта" ("Многая лета") он "подплыл" к сцене. Стоя на носу корабля, Ацаа Бабаду на абхазском языке произнес поздравление всем жителям Страны Души и пожелал добра, мира и исполнения намеченных целей.

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"С Новым годом, жители Апсны. Чтобы никогда не было войны и не погибали солдаты, родители были здоровы, чтобы счастье нашло девушку и парня. Мира тем, кто трудится в небе и на земле", — сказал абхазский новогодний дедушка.

© Sputnik. Илона Хварцкия Театрализованное представление и концерт прошли у главной елки Абхазии в Сухуме, 1 января

Роль Деда Мороза уже второй год подряд исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа.

Появлению Деда Мороза предшествовала концертная программа, которая началась в два часа ночи.

"Мы готовы были начать в час, как и планировали. Но немного сдвинули время намеренно, — объяснил замначальника Управления культуры Тимур Квеквескири. – Встретив Новый год в двенадцать, по традиции мы еще принимаем гостей, да и самим надо зайти к ближайшим соседям. Вот мы и подождали, пока все желающие соберутся у главной елки".

Полюбившиеся всем эстрадные певцы: Анатолий Алтейба, Есма Капш, Хибла Мукба, Автандил Конджария, Мана, Саида Габния, Хатуна Тарба сестры Берзения, Артур Лакрба, Фатима Цколия, Наур Гунба, Нарсоу Абухба и многие другие — исполнили свои песни.

Кстати, некоторые из них написали специально к празднику новые песни. А танцевальные шоу-группы "Апсны" и "Амца" (огонь – ред.) "зажгли" на сцене. Вне сцены зажигали уже настоящие огни артисты "Огненного шоу". Зрители принимали активное участие в "Бумажном шоу".

© Sputnik. Илона Хварцкия Театрализованное представление и концерт прошли у главной елки Абхазии в Сухуме, 1 января.

"Мы приехали из Твери, специально, чтобы встретить Новый год в Абхазии. Сегодняшняя ночь просто волшебная, столько положительных эмоций. Атмосфера на площади такая же теплая, как и сухумская погода", — сказали супруги Екатерина и Андрей Романовы.

Мадина пришла на новогоднее представление с одноклассницами. Рассказывает, что и в прошлом году приходила к главной елке отпраздновать наступление Нового года.

"Я знала, что здесь будет весело: мы с родителями приходили ночью 1 января 2016 года. Поэтому в этом году позвала подруг, — сказала Мадина. — Спасибо организаторам за такой праздник. Поздравляю всех с Новым 2017 годом!"

Театрализованная и концертная программа новогодней ночи организована Управлением культуры администрации Сухума. Каждый день до 7 января у главной елки будут проходить праздничные мероприятия.