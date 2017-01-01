К часу ночи горожане и гости столицы начали собираться у главной елки страны, установленной на площади Свободы. Многие встретили наступление Нового года в 12 часов у главной елки.

Полюбившиеся всем эстрадные певцы: Анатолий Алтейба, Есма Капш, Хибла Мукба, Автандил Конджария, Мана, Саида Габния, Джимми Шумения, Хатуна Тарба, сестры Берзения, Артур Лакрба, Фатима Цколия, Наур Гунба, Нарсоу Абухба и многие другие — исполнили свои песни. Кстати, некоторые из них написали специально к празднику новые песни. А танцевальные шоу-группы "Апсны" и "Амца" (огонь – ред.) "зажгли" на сцене. Вне сцены зажигали уже настоящие огни артисты "Огненного шоу". Зрители принимали активное участие в "Бумажном шоу".

Абхазский Дед Мороз (Ацаа Бабаду — ред.) в новогоднюю ночь к главной елке прибыл не на санях с оленями, а приплыл на корабле.

Свидетелями театрализованного представления стали сотни горожан и гостей столицы, пришедшие на площадь Свободы Сухума.

Светящийся корабль издалека привлек внимание зрителей, под песню "Щардаамта" ("Многая лета" — ред.) он "подплыл" к сцене. Стоя на носу корабля, Ацаа Бабаду на абхазском языке произнес поздравление всем жителям Страны Души и пожелал добра, мира и исполнения намеченных целей.

Роль Деда Мороза уже второй год подряд исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа.

Театрализованная и концертная программа новогодней ночи организована Управлением культуры администрации Сухума. Каждый день до 7 января у главной елки будут проходить праздничные мероприятия.

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