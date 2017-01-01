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Спели, станцевали и встретили корабль: волшебство новогодней ночи в Сухуме

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Новый год в Абхазии: итоги и события (100)
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Sputnik / Илона ХварцкияАмра Амичба
© Sputnik / Илона Хварцкия Амра Амичба

Театрализованное представление и концерт прошли в новогоднюю ночь у главной елки Абхазии в Сухуме 1 января.

Полюбившиеся всем эстрадные певцы: Анатолий Алтейба, Есма Капш, Хибла Мукба, Автандил Конджария, Мана, Саида Габния, Джимми Шумения, Хатуна Тарба, сестры Берзения, Артур Лакрба, Фатима Цколия, Наур Гунба, Нарсоу Абухба и многие другие — исполнили свои песни. Кстати, некоторые из них написали специально к празднику новые песни. А танцевальные шоу-группы "Апсны" и  "Амца" (огонь – ред.) "зажгли" на сцене. Вне сцены зажигали уже настоящие огни артисты "Огненного шоу". Зрители принимали активное участие в "Бумажном шоу".

"Мы приехали из Твери специально, чтобы встретить Новый год в Абхазии. Сегодняшняя ночь просто волшебная, столько положительных эмоций. Атмосфера на площади такая же теплая, как и сухумская погода", — сказали супруги Екатерина и Андрей Романовы.

Мадина пришла на новогоднее представление с одноклассницами. Рассказывает, что и в прошлом году приходила к главной елке отпраздновать наступление Нового года.

"Я знала, что здесь будет весело. Мы с родителями приходили ночью 1 января 2016 года. Поэтому в этом году позвала подруг, — сказала Мадина. —  Спасибо организаторам за такой праздник. Поздравляю всех с Новым 2017 годом!"

Абхазский Дед Мороз (Ацаа Бабаду — ред.) в новогоднюю ночь к главной елке прибыл не на санях с оленями, а приплыл на корабле.

Свидетелями театрализованного представления стали сотни горожан и гостей столицы, пришедшие на площадь Свободы Сухума.

Светящийся корабль издалека привлек внимание зрителей, под песню "Щардаамта" ("Многая лета" — ред.) он "подплыл" к сцене. Стоя на носу корабля, Ацаа Бабаду на абхазском языке произнес поздравление всем жителям Страны Души и пожелал добра, мира и исполнения намеченных целей.

Роль Деда Мороза уже второй год подряд исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа.

Театрализованная и концертная программа новогодней ночи организована Управлением культуры администрации Сухума. Каждый день до 7 января у главной елки будут проходить праздничные мероприятия.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту об этом смотрите здесь >>

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Новый год в Абхазии: итоги и события (100)

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