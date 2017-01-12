Конец "засухи" в селе Калдахуара

Реальность или сон

"Мы до сих пор не можем поверить, что у нас в домах из крана будет идти вода. Наверное, это сон", — с глубокой надеждой на то, что это все-таки реальность, сказал глава администрации села Калдахуара Тимур Ампар.

По его словам, в селе Калдахуара живет более 240 семей, большая часть из них получает воду самотеком, но в 35 домах "третьей бригады" села водопровода никогда не было, даже в советское время.

Жителям приходится ходить к родникам за несколько сотен метров от дома, а в некоторых случаях — за несколько километров. Все попытки выкопать колодцы вблизи их жилища были тщетны.

Полную версию радиоинтервью с Тимуром Ампар слушайте здесь>>

Видео смотрите здесь>>

"Этот вопрос мы поднимали еще много лет назад, но он никак не мог решиться. Сейчас государство выделило около трех миллионов рублей на строительство резервуара для воды емкостью более 100 кубометров. Решению этого вопроса содействовали глава Гудаутского района Руслан Ладария и премьер-министр Абхазии Беслан Барциц", — рассказал Тимур Ампар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава Калдахуары: вода придет в 35 домов села

Сельский глава заверил, что "Абхазстрой" планирует сдать объект уже к концу января 2017 года. Место строительства жизненно важного для села "бассейна" выбирали всем миром и остановились на возвышенности под названием Аджьхуы (холм, где растет дуб — ред.), с которого открывается завораживающий вид не только на Калдахуару, но и на Мюссерские холмы и Пицундский мыс.

Участок этой земли принадлежит семье Эдуарда Хышба. Он рассказал о том, что перед началом строительных работ были приглашены геодезисты, которые взяли грунт на анализ. Через несколько месяцев они одобрили выбор селян и начались работы по ремонту дороги, который занял несколько недель. Непосредственно к самой стройке приступили в первых числах января, и на сегодняшний день идет сборка опалубки для заливки бетона.

"Резервуар для воды будет 2 метра в высоту, 11 – в длину и 5 – в ширину. Вода в него будет поступать с помощью насоса из бассейна, расположенного на низменности вблизи сельской школы-интерната, а уже от нового резервуара будут проложены трубы к домам селян", — объяснил Хышба.

"Засуха" отменяется

Коренной житель Калдахуары Леонид Хамыт рассказал, что ни при нем, ни при его предках водопровода на селе не было. Пробовали рыть колодцы, но до воды добраться никогда не удавалось, а во время засухи, оставалось лишь уповать на Божью милость.

"Без воды очень тяжело вести хозяйство. В засушливые сезоны нередко портился урожай, который необходимо поливать каждый вечер. Нам оставалось лишь смотреть в небо и просить Бога о дожде", — сетовал на тягости жизни Хамыт.

Когда еще не было автомобилей, добавил он, калдахуарцам приходилось носить воду ведрами и делать по несколько рейсов в день к роднику. Эти времена вспомнила и его супруга, мать четверых детей Асида Харазия-Хамыт, которая не скрывает, что вести хозяйство и растить детей без воды крайне тяжело.

"В этом доме я нахожусь уже 30 лет. Моя свекровь на плечах носила ведра с водой от родника, который расположен в 500 метрах от дома, и я сама долгие годы это делала. Нередко приходилось целые фляги на тачках по этим склонам тащить", — рассказала Асида.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Бадри Есиава Средство от "обезвоживания": в Калдахуаре строят резервуар

Асида добавила, что в 2015 году от засухи чуть не погибли насаждения киви. На спасение экзотического фрукта, требующего большого количества воды ежедневно, бросилась администрация села. Семье выделили несколько машин с водой, которой хватило до первых дождей.

Не так давно во дворе семьи Хамыт было торжество, играли сыну свадьбу, и чтобы не было накладок с водой, позади дома установили бак вместимостью четыре тонны. Свадьба прошла благополучно, рассказала Асида, но чтоб емкость не пустовала, они каждую неделю нанимают "водовоз" за две тысячи рублей.

"Это еще по-свойски, а так, дороже стоит", — с улыбкой сказала Асида.

Несмотря на общую эйфорию в ожидании глобальных изменений в жизни села, калдахуарцы выразили единственное опасение — низкое электрическое напряжение может помешать работе водяных насосов резервуара. Было бы неплохо заменить кабели и деревянные столбы, которые держатся на подпорках, иначе смысла в этом бассейне нет, говорят они.