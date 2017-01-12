04:18 13 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Средство от "обезвоживания": в Калдахуаре строят резервуар

Получить короткую ссылку
22 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:59 / 6.25Mb / просмотров видео: 28)
SputnikТомас Тхайцук, Бадри Есиава
© Sputnik. Томас Тхайцук, Бадри Есиава

В селе Калдахуара Гудаутского района началось строительство резервуара для воды емкостью более ста кубических метров.

В селе Калдахуара проживет более 240 семей, большая часть из них получает воду самотеком, но в 35 домах "третьей бригады" села водопровода никогда не было, даже в советское время.

Глава села Тимур Ампар рассказал, что их проблема решается благодаря главе Гудаутского района Руслану Ладария и премьер-министру Беслану Барциц.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Полную версию радиоинтервью с Тимуром Ампар слушайте здесь>>

"В домах "третьей бригады" села Калдахуара никогда не было воды. На днях началось строительство резервуара емкостью более ста кубометров. Строительными работами занимается компания "Абхазстрой" под руководством Хинтба и Амичба", — рассказал Ампар. 

По словам Тимура Ампар, сначала была отремонтирована дорога к месту строительства, чтобы туда могли доставить бетон. Его должны привезти в ближайшие дни, а работы планируется завершить в течение 15-20 дней. 


Теги:
Абхазия

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
Средство от &quot;обезвоживания&quot;: в Калдахуаре строят резервуар
Средство от "обезвоживания": в Калдахуаре строят резервуар
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia