Средство от "обезвоживания": в Калдахуаре строят резервуар

В селе Калдахуара проживет более 240 семей, большая часть из них получает воду самотеком, но в 35 домах "третьей бригады" села водопровода никогда не было, даже в советское время.

Глава села Тимур Ампар рассказал, что их проблема решается благодаря главе Гудаутского района Руслану Ладария и премьер-министру Беслану Барциц.

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"В домах "третьей бригады" села Калдахуара никогда не было воды. На днях началось строительство резервуара емкостью более ста кубометров. Строительными работами занимается компания "Абхазстрой" под руководством Хинтба и Амичба", — рассказал Ампар.

По словам Тимура Ампар, сначала была отремонтирована дорога к месту строительства, чтобы туда могли доставить бетон. Его должны привезти в ближайшие дни, а работы планируется завершить в течение 15-20 дней.



