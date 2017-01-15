Толерантная Абхазия

Накануне Дня религии корреспондент Sputnik Амра Амичба побеседовала с представителями трех наиболее распространенных в республике конфессий и узнала, как можно, при желании, абхазу стать иудеем, почему мусульмане Абхазии молятся, сидя на асфальте, и когда абхазы от традиционной религии перешли к христианству.

Стать евреем – пройти гиюр

У евреев запрещена миссионерская деятельность вне еврейской среды, они не навязывают свою религию. Но если человек сам интересуется и задает вопросы, вправе ответить ему. Я не преминула воспользоваться этой возможностью и пообщалась с кантором сухумской синагоги Игорем (Иосифом) Черняком.

© Sputnik / Томас Тхайцук Читая Эстер, или один день абхазских евреев 10

"К нам в синагогу прихожан ходит, скажем прямо, немного. В первую очередь, по той простой причине, что евреев осталось немного в Абхазии. Большая часть уехала во время Отечественной войны народа Абхазии или после нее. Некоторые оставшиеся, пожилые, за 20 лет скончались. А новые не приезжают. Молодые семьи в основном кто где. Есть прихожане, которые и не евреи", — сказал Иосиф.

Единственная абхазская синагога находится в Сухуме по улице Инал-ипа. Здание в аварийном состоянии. Но есть люди, по словам Иосифа, которые помогают привести его в порядок. Из-за немногочисленности прихожан у сухумской синагоги нет своего раввина.

"Есть вариант, что могли бы прислать раввина работать, но для этого не хватает народу. Должность раввина затратная. Ему нужна и зарплата, и жильем обеспечить. Мы не можем. Если бы была возможность, мы бы обеспечили. Если и есть богатые евреи в Абхазии, то в качестве прихожан они не числятся", — заметил кантор синагоги.

Евреи — это не национальность, евреи — это вероисповедание, объясняет Иосиф Черняк. Приняв иудаизм, можно стать евреем даже не по рождению.

"Например, абхазом стать невозможно, ты должен родиться абхазом, или русским не можешь стать. А евреем стать можно, пройдя процедуру гиюр (обращение нееврея в иудаизм — ред.)", — отметил кантор. Но при этом уточнил, что пройти гиюр в Абхазии невозможно. Ближайшее место, где можно совершить этот обряд – Москва.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Кантор сухумской синагоги читает прихожанам сакральные тексты

"Человеку заповедано приближаться к Богу, а не отдаляться от него. Религия и является вот тем путем, дорогой, по которой этого можно достичь наиболее прямым способом, — рассуждает Иосиф Черняк. — Здесь в Абхазии нам, евреям, никто соблюдать нашу веру не мешает, живем исключительно мирно. Я не припомню каких-то религиозных конфликтов, их никогда не было. Иной раз к нам приходят представители других религий пообщаться, поговорить. Это не запрещено, любой человек может зайти в синагогу, когда не идет служба".

И в холод, и в дождь воздать хвалу Аллаху

У мусульман Абхазии нет своей мечети. Небольшое помещение в Сухуме, которое переоборудовано под мечеть, не отвечает архитектурным требованиям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Празднование Курбан-байрама в Сухумской мечети

По словам председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии (ЕДУМ) Салиха Кварацхелия, в один из последних праздников, осенью на Курбан-байрам, пришли до тысячи человек.

Прихожане мечети столицы представляют различные этнические группы – это и абхазы, и абхазы-репатрианты, которые все мусульмане, представители северокавказских братских народов, которые проживают или находятся здесь по делам.

Кварацхелия уточнил, что в последние годы количество прихожан увеличивается за счет репатриантов из Сирии и трудовых мигрантов из азиатских республик.

"Число прихожан постоянно растет. Люди в холод, дождь, снег сидят на бетоне, молятся на улице, так как не могут поместиться в том помещении, которое переоборудовано в мечеть. Мужчины, несмотря на условия, идут, а женщины и дети так не могут", — сетует Салих Кварацхелия.

Какую религию исповедовать — личное дело каждого, признает Кварацхелия.

"Но ислам не новая религия для абхазов. Правда, порой исторический аспект ислама умалчивается, — считает он. — Часто цитируем первого президент Абхазии Владислава Ардзинба, который говорил: "Поскольку ислам является интегральным элементом в абхазской истории и культуре, христиане не могут рассчитывать на монополию в духовной жизни нашего общества".

Председатель ЕДУМ с гордостью говорит о том, что ни один мусульманин Абхазии не уехал, чтобы участвовать в чем-то негативном.

© Sputnik. Бадри Есиава Мусульмане Абхазии отмечают начало священного месяца Рамадан

"В этом заслуга и нашего духовного управления, которое проводит просветительскую деятельность в мечети. Это знают и соответствующие органы", — подчеркнул Кварацхелия.

Председатель ЕДУМ Абхазии убежден, что у мусульман прекрасные отношения с представителями всех религий.

"Абхазское общество – очень толерантное общество, лучший тому свидетель – это наша история. Никогда у нас по религиозному признаку или по каким-то религиозным причинам не было столкновений в обществе. И христианство, и ислам прекрасно уживаются, и более того, не просто уживаются эти религии в рамках одного государства, но и в рамках одного этноса. Бывают случаи, даже в рамках одной семьи. Мы можем стать для всего мира прекрасным примером сосуществования различных религий", — считает Салих Кварацхелия.

Христолюбивые абазги

Христианство проникло в Абхазию в I веке вместе с первыми христианскими проповедниками — апостолами Андреем Первозванным и Симоном Кананитом.

По словам управляющего Абхазской Православной Церковью иерея Виссариона (Аплиаа), апостол Кананит проповедовал на абхазском языке.

И сегодня возможность слушать церковные службы на родном языке — один из факторов ежегодно расширяющейся христианской паствы, считает священник.

"Люди ходят, когда они слышат родной абхазский язык. Читаем, службы проводим, и храмы пополняются. Во время всех праздников очень много людей, особенно молодежи", — сказал он.

На вопрос корреспондента Sputnik, больше ли христиан в Абхазии, чем представителей других конфессий, отец Виссарион тактично ответил, что большинство или меньшинство – это не показатель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Отец Виссарион рассказал о духовной миссии апостола Андрея: он связал славян и Кавказ

"Были большевики и меньшевики – и все знают, чем это закончилось. Не в большинстве дело, а в истине и правде. Некрещеных много, — сказал иерей. – Даже приведу вам пример такой, умирает человек, он некрещеный, и его родные приходят с просьбой: "Батюшка, покрести его". У абхазов в крови, в традиции православное христианство. Христолюбивыми абазгами называли нас греки, персы, асирийцы".

В Абхазии около 300 храмов и церквей, из них действующих 30. Многие церкви строились в местах проведения обрядов народных верований.

"Народные верования были у абхазов в дохристианские времена. Но когда народное соединяется с божественным — это другое. Вот абхазы в этих местах, где они раньше молились у семи народных святилищ, построили православные храмы. Например, там, где было святилище Лых-ныха, стоит Лыхненский храм. Народ поверил Христу, и здесь есть соединение с Богом", — считает управляющий Абхазской Православной Церковью.

Всемирный день религии (World Religion Day) по инициативе ООН в мире отмечается с 1950 года. Учрежден с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.