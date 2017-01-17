Приучить и налепить: абхазские вареники с чабером

О том, как приучить тесто к рукам и как правильно налепить абхазские вареники с сыром и чабером, раскрыла секреты корреспонденту Sputnik Марина Гуния.

Sputnik, Рада Ажиба

Рецепт приготовления вареников по-абхазски довольно прост и напоминает многие рецепты приготовления вареников, других кухонь мира.

"Приучить" тесто

"Некоторые хозяйки предпочитают закупать вареники в магазине просто потому, что не особенно любят браться за тесто. На самом деле это не так долго и не так трудно, как может показаться. Главный секрет вкусных вареников — правильно замесить тесто. Я уже "приучила" тесто к своим рукам и люблю возиться с ним", — так начала свой рассказ о способе приготовления абхазских вареников с чабером (ацыбра — ред.) Марина Гуния.

Тесто для вареников готовится из муки, воды, соли и яиц, замешивается на теплой воде, оно должно быть чрезмерно упругим. Эластичного и не слишком липкого теста можно добиться путем длительного замешивания, рассказывает Гуния.

"Вообще, любое тесто, не только на вареники, любит воздух, то есть нужно его месить долго и тщательно. Тесто можно сравнить с мамалыгой, говорят же абхазы, "чем дольше перемешиваешь мамалыгу, тем вкуснее она становится". Чтобы тесто не стягивалось, до раскатывания нужно дать ему "отдохнуть". По истечении получаса вновь нужно вымесить его", — объясняет Марина.

Тесто обязательно должно постоять, уверена хозяйка, его надо прикрыть пищевой пленкой и оставить на 20-30 минут для созревания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приготовление вареников

Начинка по-абхазски: сыр с чабером

Пока тесто выстаивается, рассказывает Гуния, она готовит начинку. Многие хозяйки предпочитают класть в вареники ягоды, картошку, грибы или творог. Начинка по-абхазски — это сыр с чабером, уточняет Марина.

"Несмотря на то, что существует множество начинок, абхазы любят вареники с чабером. Пока тесто готовится, сыр нужно хорошо размять руками или натереть на крупной терке, добавить пряности. Всю смесь хорошо перемешиваю и солю по вкусу", — поясняет она.

Видео смотрите здесь>>

Фотоленту смотрите здесь>>

По словам Марины, когда тесто будет готово, то нужно его очень тонко раскатать, из пласта вырезать кружочки, выложить на них начинку и слепить вареники.

"Для начала разделяем на небольшие порции приготовленное тесто. Берем один из кусочков теста, начинаем раскатывать его в тоненький пласт, потом вырезаем кружочки обычным стаканом. Начиняем наши кружочки в зависимости от их размеров, достаточно одной чайной ложки с небольшой горкой на один вареник. Защипить края вареников надо плотно, без щелей, через которые начинка может “убежать", — прокомментировала процесс Марина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приготовление вареников

Вареник, не развались

Важно, чтобы при варке вареники не развалились.

"Нельзя переваривать вареники, иначе они будут "резиновыми". Нельзя упустить важный момент, чтобы вареники не опустились на дно и не пристали. Нужно вовремя положить их в горячую воду, варить примерно 4-5 минут после закипания", — уточняет хозяйка.

Марина Гуния добавила, что если нет необходимости сразу варить все вареники, то их можно отправить в морозилку.

Готовые вареники по-абхазски при подаче поливают растопленным сливочным маслом, холодным кислым молоком (ахырцэы – ред.) или медом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Приготовление вареников



