Приучить и налепить: абхазские вареники с чабером

О том, как приучить тесто к рукам и как правильно налепить абхазские вареники с сыром и чабером, раскрыла секреты корреспонденту Sputnik Марина Гуния.
Sputnik, Рада Ажиба
Рецепт приготовления вареников по-абхазски довольно прост и напоминает многие рецепты приготовления вареников, других кухонь мира.
"Приучить" тесто
"Некоторые хозяйки предпочитают закупать вареники в магазине просто потому, что не особенно любят браться за тесто. На самом деле это не так долго и не так трудно, как может показаться. Главный секрет вкусных вареников — правильно замесить тесто. Я уже "приучила" тесто к своим рукам и люблю возиться с ним", — так начала свой рассказ о способе приготовления абхазских вареников с чабером (ацыбра — ред.) Марина Гуния.
Тесто для вареников готовится из муки, воды, соли и яиц, замешивается на теплой воде, оно должно быть чрезмерно упругим. Эластичного и не слишком липкого теста можно добиться путем длительного замешивания, рассказывает Гуния.
"Вообще, любое тесто, не только на вареники, любит воздух, то есть нужно его месить долго и тщательно. Тесто можно сравнить с мамалыгой, говорят же абхазы, "чем дольше перемешиваешь мамалыгу, тем вкуснее она становится". Чтобы тесто не стягивалось, до раскатывания нужно дать ему "отдохнуть". По истечении получаса вновь нужно вымесить его", — объясняет Марина.
Тесто обязательно должно постоять, уверена хозяйка, его надо прикрыть пищевой пленкой и оставить на 20-30 минут для созревания.
Начинка по-абхазски: сыр с чабером
Пока тесто выстаивается, рассказывает Гуния, она готовит начинку. Многие хозяйки предпочитают класть в вареники ягоды, картошку, грибы или творог. Начинка по-абхазски — это сыр с чабером, уточняет Марина.
"Несмотря на то, что существует множество начинок, абхазы любят вареники с чабером. Пока тесто готовится, сыр нужно хорошо размять руками или натереть на крупной терке, добавить пряности. Всю смесь хорошо перемешиваю и солю по вкусу", — поясняет она.
По словам Марины, когда тесто будет готово, то нужно его очень тонко раскатать, из пласта вырезать кружочки, выложить на них начинку и слепить вареники.
"Для начала разделяем на небольшие порции приготовленное тесто. Берем один из кусочков теста, начинаем раскатывать его в тоненький пласт, потом вырезаем кружочки обычным стаканом. Начиняем наши кружочки в зависимости от их размеров, достаточно одной чайной ложки с небольшой горкой на один вареник. Защипить края вареников надо плотно, без щелей, через которые начинка может “убежать", — прокомментировала процесс Марина.
Вареник, не развались
Важно, чтобы при варке вареники не развалились.
"Нельзя переваривать вареники, иначе они будут "резиновыми". Нельзя упустить важный момент, чтобы вареники не опустились на дно и не пристали. Нужно вовремя положить их в горячую воду, варить примерно 4-5 минут после закипания", — уточняет хозяйка.
Марина Гуния добавила, что если нет необходимости сразу варить все вареники, то их можно отправить в морозилку.
Готовые вареники по-абхазски при подаче поливают растопленным сливочным маслом, холодным кислым молоком (ахырцэы – ред.) или медом.