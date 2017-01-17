Обязательно с чабером: как приготовить абхазские вареники

Приготовление вареников занимает довольно много времени: надо хорошо вымесить тесто, приготовить начинку и, наконец, налепить их.

В просеянной пшеничной муке нужно сделать углубление, влить теплую подсоленную воду и замесить тесто. Кисломолочный сыр размять или натереть, добавить чабер, соль и тщательно перемешать. Тесто тонко раскатать, вырезать кружки, на каждый положить по одной столовой ложке начинки, края кружков соединить и защипить. Затем вареники опустить в подсоленный кипяток и варить 4-5 минут.

Готовые вареники по-абхазски при подаче поливают растопленным сливочным маслом, с холодным кислым молоком (ахырцэы — ред.) или медом.

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