Ачахаржэ: вареники по-абхазски

Тесто для вареников готовится из муки, воды, соли и яиц, замешивается на теплой воде, оно должно быть не слишком упругим. Эластичного теста, не слишком прилипающего, можно добиться путем длительного замешивания. Тесто обязательно должно "отдохнуть" и постоять, уверена хозяйка, поэтому тесто прикрывает пищевой пленкой и оставляет на 20-30 минут для его созревания. Когда тесто "отдохнет", нужно его очень тонко раскатать, из пласта вырезать кружочки, начинить и начать лепить вареники. Рецепт приготовления вареников по-абхазски довольно прост и напоминает многие рецепты приготовления вареников других кухонь мира. Многие хозяйки начиняют вареники ягодами, картошкой, грибами или творогом. Начинка по-абхазски — это сыр с чабером.

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Готовые вареники по-абхазски подают политым растопленным сливочным маслом, с холодным кислым молоком (ахырцэы – ред.) или медом.



