Первая пианистка Абхазии

Бадрак Авидзба, Sputnik

Так сложилось, что в семье Хафиза Авидзба в один и тот же день родились две девочки, Хаджера и Мери. По воле судьбы обеим было уготовано стать первыми. Мери — первая абхазская летчица, Хаджера — первая абхазка, получившая высшее музыкальное образование по классу фортепиано.

По воспоминаниям музыковеда Мери Хашба, Мери Авидзба тоже училась в музыкальном техникуме, но по классу скрипки.

"Семья Хафиза Авидзба была очень патриотична, они растили детей в духе патриотизма. Неудивительно, что обе сестры вошли в историю республики как первооткрыватели", — сказала Мери Хашба.

Начало учебы

Первый абхазский композитор Константин Ковач вместе с деятелем абхазской национальной культуры Кондратом Дзидзария ездили по республике в поиске талантливых ребят, которые имеют способности к пению и танцам. Среди детей, отобранных для поступления в Сухумский музыкальный техникум, была и Хаджера Авидзба.

"Тогда преподавателями в техникуме работали музыканты из Москвы, среди которых были такие известные учителя, как Мария Ливенцова, сестры Бубновы и другие", — сказала Хашба.

В 1934 году Хаджера окончила техникум и в том же году стала давать уроки фортепиано в родном техникуме. Преподавательская деятельность Хаджеры Авидзба длилась до 1946 года.

Выступления в госпиталях во время Великой Отечественной

Хаджере Авидзба приходилось выступать не только на больших сценах, и не всегда ей преподносили цветы за выступления. Мери Хашба рассказала эпизод из жизни Хаджеры, когда она выступала перед ранеными бойцами в госпиталях во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Как известно, бои шли совсем недалеко от нас, и в Абхазии были развернуты госпитали, в которых лежали бойцы, получившие ранения во время боев с немцами", — отметила музыковед.

Львов

Хаджера в 1946 году уехала во Львов и поступила на фортепианное отделение Львовской консерватории, а с 1951 по 1965 годы возглавляла Львовское музыкальное училище.

"С 1965 года и до ухода на пенсию в 1979 году Хаджера работала преподавателем Львовского музыкального училища. Она принимала активное участие в становлении и развитии профессиональной музыкальной культуры в Абхазии", — отметила Хашба.

Хаджера Авидзба много лет выступала с сольными концертами, в ее репертуаре были сочинения Моцарта, Шумана, Рахманинова, Прокофьева и других всемирно известных композиторов. Она ушла из жизни в 1997 году.



